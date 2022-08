Elezioni, Telpress: Giorgia Meloni il politico più menzionato sui social nell’ultima settimana

Giorgia Meloni è il politico più menzionato sui social nella settimana 8-14 agosto 2022. La leader di Fratelli d’Italia raccoglie un engagement di 456mila staccando ampiamente tutti gli altri esponenti politici (il primo è Carlo Calenda a 183.6). Un dato interessante è l’ampio divario tra le conversazioni sui leader e quello generato dai post dei leader stessi da cui emerge che la campagna elettorale, almeno in questa fase, è ristretta ad una community più specializzata. E’ quanto emerge dal monitoraggio Leader & Social di Telpress Italia srl, realizzata con Mediascope, la piattaforma tutta italiana di web e social listening. Leader & Social è l’analisi basata sul monitoraggio dei principali social network con l’obiettivo di avere una panoramica aggiornata in tempo reale sulle interazioni dei principali leader dei partiti e su quello che i leader stessi scrivono attraverso i loro profili social. Le conversazioni sui vertici dei partiti, quasi esclusivamente su Twitter (55,5%) e Instagram (30,9%), infatti, a fronte di 10.540 menzioni producono 75,7 milioni di impression totali, in crescita del 27,75% rispetto alla settimana precedente. Mentre dalle conversazioni generate dai post dei leader, frutto di appena 1.248 mentions totali, sono prodotte oltre 211,12 milioni di impression e Matteo Salvini continua ad essere quello che produce la reach più alta (60,5 milioni) seguito da Giuseppe Conte (41,3) e da Giorgia Meloni (37,3). Molto staccati Carlo Calenda, Matteo Renzi ed Enrico Letta. Nel periodo esaminato, si è registrato un incremento di mentions per Matteo Salvini ed Enrico Letta rispetto alla settimana precedente. Diminuiscono le citazioni per gli altri leader politici, in particolare per Luigi Di Maio e Nicola Fratoianni. Tra questi, Carlo Calenda è quello che ha raggiunto potenzialmente più utenti (14 milioni circa), seguito da Giorgia Meloni con quasi 13 milioni e un incremento del 10,61%. Il picco massimo di presenza lo raggiunge Giorgia Meloni il giorno 12 agosto. Il tema ricorrente è la presenza della fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia. Altro picco significativo il 12 agosto con il lancio della campagna #Credo della Lega. Twitter si conferma il principale strumento di comunicazione social. Aumenta la presenza su Facebook e Instagram, solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte utilizzano TikTok. L’attività social di tutti i leader è in netto aumento rispetto alla settimana precedente.