“Unione popolare è l’unica vera novità di fronte ai saltimbanchi del circo della politica. Noi proveremo a mettere in campo storie credibili che rappresentano quel paese reale che non è adeguatamente rappresentato nelle istituzioni politiche”. Così Luigi de Magistris, portavoce nazionale di ‘Unione popolare‘, presentando a Napoli il simbolo della coalizione per le prossime elezioni.