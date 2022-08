Unione popolare ha presentato stamani in Corte di appello a Napoli le proprie liste per le elezioni del 25 settembre. “La stessa procedura – afferma Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare – sta avvenendo in tutta Italia. È un risultato straordinarioottenuto contro il Sistema che voleva cancellarci. Adesso andiamoci a riprendere la democrazia”.