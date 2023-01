Elezioni Usa 2024, Biden si ricandida? Risposta a febbraio

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha ancora deciso se ricandidarsi o meno alla Casa Bianca in vista delle elezioni del 2024. Nella sua cerchia c’è chi pensa che “ci sia una forte e crescente probabilità che si possa ricandidare” e che addirittura un annuncio “potrebbe potenzialmente arrivare prima del previsto, forse già a metà febbraio”. A sostenerlo è ‘Politico’.

Biden, scrive la testata statunitense, ha iniziato “il 2023 politicamente più forte di 12 mesi fa, sostenuto dal sorprendente successo nelle elezioni di midterm del suo partito, da una solida serie di risultati legislativi e dalla resilienza dell’alleanza per sostenere l’Ucraina dopo l’invasione della Russia. In effetti, mentre è in vacanza a St. Croix, la decisione più importante che deve affrontare è se cercare la rielezione” o meno. Biden, rileva ‘Politico’, “non si è ancora pienamente impegnato in un altro mandato, secondo tre persone a conoscenza ma non autorizzate a parlare pubblicamente di conversazioni private. Durante la sua vacanza sull’isola, Biden ha continuato la sua riflessione su una sua possibile ricandidatura con la famiglia e alcuni amici e alleati selezionati”.

Tuttavia, osserva Politico, “ci sono ancora sfide all’orizzonte, da un’economia che minaccia di rallentare, alla guerra in Europa, a una maggioranza repubblicana alla Camera che minaccia una situazione di stallo. Ma c’è chi nella cerchia del presidente crede che ci sia una forte e crescente probabilità che si ricandidi e che un annuncio potrebbe potenzialmente arrivare prima del previsto, forse già a metà febbraio, intorno alla data prevista per il suo discorso sullo Stato dell’Unione”. Sebbene alcuni democratici, rileva ‘Politico’, “esprimano ancora preoccupazione per l’età di Biden”, che ha 80 anni, “i loro dubbi sono stati in gran parte messi a tacere dal risultato del partito a novembre”. “Ci sono ancora preoccupazioni, la principale tra queste, secondo l’entourage della Casa Bianca, è l’economia”.