Elezioni Usa, in Georgia parte il voto anticipato

Bocciata la norma repubblicana che voleva il riconteggio a mano dei voti

Roma, 16 ott. (askanews) – Tre settimane prima del 5 novembre, giorno ufficiale delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la Georgia, Stato del sud considerato cruciale in questo voto, ha aperto le urne per il voto anticipato. Partecipazione record – ha già superato con quasi 350mila voti il record del 2020 che ne contava 136mila – mentre un tribunale ha bloccato una nuova regola – voluta dai repubblicani in maggioranza nello Stato – che avrebbe obbligato la commissione elettorale al riconteggio a mano delle schede. Si vota anche in Illinois. Le immagini sono riferite a Savannah in Georgia e alla Commissione elettorale di Chicago,