Elezioni: Variati, ‘su election day possibile valutazione con ordini del giorno’**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, “ha detto che nella valutazione” della data delle elezioni suppletive, regionali e comunali e del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, oggetto del decreto legge all’esame della Camera, “terremo conto…. Da questo punto, di vista in sede di ordini del giorno ce ne sono alcuni in tal senso che potrebbero vedere l’aspetto positivo”. Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno, Achille Variati, durante l’esame di due emendamenti del deputato di Forza Italia Simone Baldelli, poi ritirati, presentati per ribadire la contrarietà all’election day comprensivo anche del referendum.