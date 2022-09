Elezioni, von der Leyen: Situazione difficile in Italia? Abbiamo gli strumenti, come per Polonia e Ungheria

“Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Il messaggio – come riporta il Corriere della Sera – è della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La domanda, posta dai giornalisti a Princeton, negli Stati Uniti, sottolineava come tra i candidati delle elezioni di domenica in Italia ci fossero “figure vicine a Putin”. Il riferimento di von der Leyen – sottolinea ancora il quotidiano di via Solferino – è alla decisione assunta una settimana fa dal Parlamento europeo, che ha approvato una relazione che condanna “i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese volti a minare i valori europei” e che esorta le istituzioni Ue a prendere misure contro l’Ungheria. II testo afferma che “valori come la democrazia e i diritti fondamentali sono a forte rischio”. Una presa di posizione passata con i voti contrari di FdI e Lega, due partiti che in queste settimane sono stati attaccati più volte per i legami con Orbán e Putin.