Elezioni, Zabatta (Europa Verde): Contro destra sovranista, con Meloni si torna indietro

“Siamo in campo con la consapevolezza di dover battere la destra sovranista, così forte e che porta Meloni come candidato premier. Una persona che rappresenta la fiamma tricolore, riportando indietro l’Italia di tanti anni”. Lo ha detto Fiorella Zabatta, membro del direttivo nazionale di Europa Verde e candidata alla Camera in Campania, nel corso della conferenza stampa a Napoli alla presenza di Ilaria Cucchi, candidata al Senato per Verdi–Si. “Cucchi – ha detto Zabatta – è uno dei testimonial dei diritti che tuteliamo e che rappresentiamo nel Parlamento. Per la nostra credibilità dobbiamo continuare in un percorso di giustizia sociale e giustizia ambientale, idee che ci appartengono e su cui siamo credibili. Per questo deciso di candidare come capilista Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, perché le loro storie dimostrano le nostre battaglie in difesa degli ultimi, dei diritti civili, degli emarginati, delle persone abbandonate. Vogliamo nel Parlamento persone con la credibilità giusta”. Una battaglia che Verdi e Si, coalizzati nel centrosinistra “dobbiamo continuare a fare in queste settimane – ha detto Giuseppe De Cristofaro, candidato al Senato – per recuperare lo svantaggio, sapendo che non esistono elezioni perse in partenza. Abbiamo davanti una enorme platea di indecisi e non ci arrendiamo a questo destino di essere governati da Meloni, Salvini e Berlusconi, ipotesi che dobbiamo contrastare fino all’ultimo secondo. Lo facciamo spiegando il nostro programma che organismi indipendenti considerano il migliore sull’uguaglianza sociale, l’equilibrio ambientale. Abbiamo creato un intreccio perfetto tra Si e Verdi che viene considerato il più adeguato sulle sfide del nostro tempo”.