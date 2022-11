Elicottero precipitato, verso autopsia solo sui due piloti

“L’autopsia sarà effettuata con grande probabilità unicamente sui due piloti, verosimilmente non sui passeggeri”. Lo ha detto il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, nel corso della conferenza indetta l’indomani della tragedia aerea sul Gargano in cui hanno perso la vita sette persone. “Speriamo di concedere il nullaosta per il rilascio delle salme il prima possibile – ha detto – Tra qualche ora giungerà qui a Foggia anche il console sloveno”. Nell’incidente è morta una intera famiglia di Lubiana: padre, madre e i due figli di 13 e 14 anni. Per quel che riguarda la rimozione del rottame dell’Elicottero, Vaccaro non si sbilancia sui tempi: “se i consulenti tecnici consentiranno il taglio della carcassa, allora i tempi saranno più brevi”.