Elio Galasso direttore emerito del Museo del Sannio

Il professore Elio Galasso è nominato “Direttore Emerito del Museo del Sannio” dalla Provincia di Benevento. Galasso è stato per decenni protagonista delle attività culturali della Provincia di Benevento, legando in particolare il proprio nome e la propria opera al Museo del Sannio, Istituto culturale dell’ente, di cui è stato direttore tra il 1973 ed il 2004, dopo aver ricoperto la carica di vicedirettore di ruolo dal 1960 al 1970 e di direttore delegato dalla Soprintendenza Archeologica dal 1970 al 1973. Laureato in Lettere classiche alla Federico II di Napoli, formato alla scuola di Raffaello Causa, Mario Napoli, Francesco Arnaldi ed Ernesto Pontieri, storico dell’arte, medievalista, museologo, ispettore onorario per i monumenti e le opere di archeologia e d’arte dello Stato, docente incaricato nella Scuola di Paleografia Latina dell’Archivio di Stato di Napoli, il professore Galasso ha reso il Museo del Sannio uno dei primi centri di studi transdisciplinari d’Italia.