Elisa Peroli nuovo General manager di Villa La Massa a Firenze

Villa La Massa, Hotel 5 stelle lusso alle porte di Firenze, parte del Gruppo Villa d’Este Hotels, annuncia l’ingresso di Elisa Peroli come nuovo General Manager a partire da gennaio 2023. In questo incarico Elisa Peroli ha la responsabilità dell’organizzazione, della gestione e del coordinamento di tutta la struttura ricettiva per quanto riguarda le risorse economiche, i servizi e il personale, forte della pluriennale esperienza nel settore Events e F&B di catene alberghiere del lusso a livello internazionale.

Veneta, classe 1977, Elisa Peroli inizia la sua carriera professionale nel Gruppo Four Seasons Hotels and Resorts, dove ricopre ruoli di responsabilità in diverse destinazioni in Italia e nel mondo, come Londra, Los Angeles, Sydney, Doha, Atene e Firenze: da Assistant Restaurant Manager presso il Four Seasons Hotel di Los Angeles, a Bar Manager al Four Seasons Hotel di Sydney fino a Restaurant Manager presso il Four Seasons Hotel di Doha. Dopo un periodo all’estero, Elisa torna in Italia come Director of Catering al Four Seasons Hotel di Firenze, ruolo che ricopre dal 2008 al 2018. L’anno dopo, per consolidare la propria esperienza nell’area Eventi, entra al Four Seasons Astir Palace Hotel Athens con il ruolo di Director of Catering & Conference Services. Nell’ultimo periodo, torna nuovamente in Italia, per entrare al Four Seasons Hotel di Firenze come Director of Events.