Elisa Toriello responsabile Affari legali e regolamentari di Cdp Venture Capital

Nuova nomina per Elisa Toriello, che ricopre ora il ruolo di responsabile Affari legali investimenti in Oicr e affari regolamentari di Cdp Venture Capital Sgr dopo aver avuto funzione di affari legali regolamentari e societari negli ultimi tre anni. Riporta al responsabile affari legali e societari di Cdp Venture Capital, Alessandro di Gioia.

La professionista ha iniziato la sua carriera in house in Cassa Depositi e Prestiti nel 2017 come legale m&a e fondi di investimento.

In precedenza ha collaborato come libera professionista nel libero foro, con studi come DLA Piper e Chiomenti.

(Fonte: Inhouseconomy)