Milano, 15 nov. (askanews) – Elisa torna sulla scena discografica con “Dillo solo al buio” (https://island.lnk.to/DilloSoloAlBuio). Da oggi, venerdì 15 novembre, il brano (con musica di Elisa, Davide Simonetta e Alessandro Raina, e testo di Elisa e Alessandro Raina) sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.. “Dillo solo al buio” è una ballata uptempo (prodotta da Andrea Rigonat) il cui testo, attualissimo, invita ad abbracciare la propria vulnerabilità e si fa portavoce di un messaggio di speranza per chi si sente a volte sbagliato, impotente o fuori posto. “No, non sei l’unica / Che piange sola in macchina / Fiore del deserto / Non dirlo a nessuno / O dillo solo al buio / Che forse questa volta sarà l’ultima”. Perché spesso è nel buio che si possono trovare le risposte più autentiche, quelle che permettono di ricominciare: “Ora non pensarci più / Sola non ci resti più”.

Il brano è una riflessione sull’importanza di accettare la propria fragilità, anche attraverso la condivisione. Elisa lo racconta così: “Dillo solo al buio è una dedica alla mia migliore amica, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare. Parla di una delusione d’amore, ma parla soprattutto di persone che hanno il coraggio di essere loro stesse, di amare fino in fondo, e di quanto questo, purtroppo, possa fare paura agli altri. C’è dentro anche la complicità dell’amicizia vera, quella che ti fa stare vicino nei momenti difficili, capendosi senza troppe parole”.

Il videoclip, diretto da Nicolò Bassetto (produzione Borotalco), è un racconto visivo viscerale del brano che trae ispirazione dal film “Penelope”, con protagonista Christina Ricci, ed esplora perfettamente le diverse sfumature del testo: la solitudine, la vulnerabilità e la forza interiore (https://www.youtube.com/watch?v=Ob6B1PPtCvM).