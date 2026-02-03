Elisabetta Calise è il nuovo direttore Persone e Organizzazione di Simest

da
ildenaro.it
-
1
In foto Elisabetta Calise (fonte LinkedIn)

Elisabetta Calise assume il ruolo di direttore Persone e Organizzazione in Simest, la società del Gruppo Cdp – Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Avvocato abilitato e con una laurea in Giurisprudenza con lode,  Calise ha maturato un’esperienza professionale variegata: dagli inizi alla Camera dei Deputati, fino a ruoli HR strategici in Open Fiber e Cdp. Ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità come Head of HR Business Partner, Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali di Gruppo.

