Elisabetta Calise è il nuovo direttore Persone e Organizzazione di Simest

Elisabetta Calise assume il ruolo di direttore Persone e Organizzazione in Simest, la società del Gruppo Cdp – Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Avvocato abilitato e con una laurea in Giurisprudenza con lode, Calise ha maturato un’esperienza professionale variegata: dagli inizi alla Camera dei Deputati, fino a ruoli HR strategici in Open Fiber e Cdp. Ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità come Head of HR Business Partner, Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali di Gruppo.