La Quinta Commissione del Csm ha deciso stamane, all’unanimità, di proporre al plenum la nomina di Elisabetta Garzo (attuale presidente del tribunale di Napoli nord) quale nuovo presidente del tribunale di Napoli. Ad annunciarlo è stato stamane in plenum il presidente della Quinta Commissione, Mario Suriano. La nomina per il nuovo presidente del tribunale di Napoli sarà discussa in plenum presumibilmente a gennaio.