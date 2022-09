Il principe Carlo è arrivato a Balmoral, in Scozia, dove si trova la Regina Elisabetta II, le cui condizioni di salute destano preoccupazione. È la Bbc a riferire dell’arrivo di Carlo al castello. “Carlo è l’erede in carica più anziano e più longevo nella storia britannica – scrive l’emittente britannica – L’abbiamo visto al suo posto, in sostituzione di lei, negli ultimi mesi”.