I giornalisti della Bbc, che ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della regina Elisabetta, sono tutti vestiti in nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media britannici si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della sovrana.