Elisabetta Torri entra in Sace per dirigere l’area Tech & Innovation Solutions

Sace annuncia l’ingresso di Elisabetta Torri come nuova chief Technology & Innovation officer, incaricata di guidare la nuova divisione Tech & Innovation Solutions. Il gruppo assicurativo finanziario, partecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato in servizi per la crescita delle imprese, ha l’obiettivo di servire 65 mila PMI entro il 2025.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore Digital Insurance & Technology, Torri inizia la carriera come consulente nel settore assicurativo, fino a diventare managing director in Accenture, guida progetti di trasformazione per importanti compagnie assicurative sia italiane che internazionali. Nel 2016, assume il ruolo di chief Information officer di Poste Vita e Poste Assicura, contribuendo a vari progetti di trasformazione digitale.

Nel 2020, Torri fa parte del gruppo Poste Italiane, dove gioca un ruolo chiave nell’unità di crisi di Regione Lombardia durante la pandemia, supportando la campagna vaccinale e lavorando su diversi progetti assicurativi e di welfare. Nel 2022, diventa direttore IT, Infrastrutture e Digital Innovation in Credit Agricole Vita e Assicurazioni, guidando la trasformazione tecnologica per la joint venture tra Credit Agricole Assurance e Banco Popolare di Milano.