Elise, intelligenza artificiale: seconda open call per Pmi e startup

Elise – Rete europea dei Centri di Eccellenza in Intelligenza Artificiale (IA) ha lanciato la seconda Open Call per sostenere PMI e startup che sviluppano soluzioni e servizi basati sull’IA. In particolare, il bando selezionerà 16 PMI e startup che parteciperanno a un programma di 6 mesi e riceveranno una somma forfettaria di 60.000 euro per lo sviluppo di nuove soluzioni. I progetti devono coinvolgere un Scientific Advisor ovvero un ricercatore invitato dalla PMI candidata che assisterà lo sviluppo della tecnologia. Possono partecipare PMI e startup con sede in uno Stato membro UE, in un paese associato a Horizon 2020 e nel Regno Unito. La scadenza per partecipare è il 16 febbraio 2023.