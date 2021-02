Elisir, ospite di Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi su Rai3 il professor Riccardi della Federico II

‘Elisir’, il programma di medicina in onda tutti i giorni alle 11 su Rai3, è condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Tema centrale della puntata in onda domani, martedì 23 febbraio, il diabete, una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un’alterata quantità di insulina, l’ormone che consente al glucosio di diventare una fonte energetica. Cosa comporta? Non è curabile, ma come si può gestire? Ne parla il dottor Gabriele Riccardi, direttore dell’UOC di Diabetologia presso l’Università Federico II di Napoli. Riccardi è specialità in Diabetologia, Nutrizione Umana, Malattie del Metabolismo. Dal 2002 è membro del Consiglio Scientifico della Nutrition Foundation of Italy.

Nella seconda parte della puntata, si cercherà di capire quando i problemi della memoria sono preoccupanti o quando sono dovuti soltanto alla stanchezza, con il professor Piero Barbanti, neurologo, responsabile del Centro Diagnosi e Terapia delle Cefalee e del Dolore dell’IRCCS San Raffaele Roma.Infine, nella terza parte, si parlerà delle sostanze fitoterapiche che favoriscono il relax, con la professoressa Maria Grazia Spalluto, Docente di Fitoterapia all’Università Tor Vergata di Roma.