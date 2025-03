ELITE Campania Hub, l’Aerospazio protagonista del primo Strategic Talk con Leonardo

Riflettori puntati sull’aerospazio per il primo dei quattro Strategic Talk di ELITE Campania Hub, il progetto promosso da Sviluppo Campania e da ELITE – Gruppo Euronext con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti e soluzioni per accelerare e sostenere la crescita delle migliori imprese del territorio.

Presso le Gallerie d’Italia a Napoli, il Professore Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, e Marta Testi, amministratore delegato di ELITE, hanno dialogato con Paolo Rostirolla, vicepresidente Supplier Sustainability&Development di Leonardo, e Massimo Comparini, managing director Space Division di Leonardo.

In apertura dell’incontro Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti, intervenuto in un video messaggio di saluto, ha ricordato alcuni significativi sviluppi nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e delle start up della Regione Campania.

In questo quadro positivo, un’iniziativa come ELITE Campania hub che punta all’accelerazione del processo di accesso a capitali, competenze e networking, risponde perfettamente all’obiettivo di migliorare la competitività del tessuto produttivo regionale.