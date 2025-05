Elodie compie 35 anni tra fragilità e la carica dei suoi prossimi concerti a San Siro e Napoli

“Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po’ prima di addormentarmi. Però sto bene, sono felice. Daje!”. A parlare nelle storie su Instagram è Elodie, che oggi compie 35 anni: appena sveglia, condivide con i suoi fan – ringraziandoli per gli auguri – il suo stato d’animo nel suo giorno. Ma la felicità della cantante è tutta per il suo nuovo album ‘Mi ami mi odi’, mentre si prepara ad incontrare il suo pubblico con l”Elodie The Stadium Show’, l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno al Maradona di Napoli, sarà la prima donna ad esibirsi sul palco dello stadio napoletano. Classe 1990, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, nata a Roma, nel quartiere Quartaccio, da padre italiano (un artista di strada e insegnante) e da madre francese creola (cubista ed ex modella). I suoi genitori si sono separati quando lei e la sorella minore Fey erano piccole. Crescere in periferia non è stato semplice: “Il mio quartiere mi ha dato e mi ha tolto tanto. Non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia e del coraggio di sognare. Tante volte non mi sono data una possibilità: non ho finito il liceo, non ho preso il diploma, non ho preso la patente e non ho studiato canto. Ho sbagliato, lo so. Ma è difficile in certi contesti riuscire a focalizzarsi su quello che vuoi essere da grande veramente, qual è il tuo sogno e che cosa puoi fare di te”, aveva detto sul palco dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, che l’ha vista tra le co-conduttrici al fianco di Amadeus. Ha frequentato il liceo psico-socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno abbandonando a un mese dalla maturità. A 18 anni, ha fatto un provino per entrare a ‘X Factor’, ma è stata esclusa da Simona Ventura poco prima dei live show. All’età di 19 anni si è trasferita a Lecce, dove ha lavorato come cameriera e poi nelle discoteche come cubista e, in seguito, come corista. Nel 2015 è entrata nella 15esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’: si è classificata al secondo posto, vincendo il premio della Critica e quello di Rtl 102.5. Due anni dopo, nel 2017, si è presentata a Sanremo con il brano ‘Tutta colpa mia’, con cui si è classificata all’ottavo posto. Poi nel 2020 con ‘Andromeda’, classificandosi al settimo posto, nel 2023 con ‘Due’ al nono e nel 2025 con ‘Dimenticarsi alle 7’ al dodicesimo. Diventate tutte delle hit, insieme a ‘Bagno a mezzanotte’, ‘Black Nirvana’, ‘Tribale’, ‘Ciclone’, ‘Ok. Respira’, ‘Vertigine’, ‘Pazza musica’ in duetto con Marco Mengoni, ‘La coda del diavolo’ con Rkomi’, ‘Pensare male’ con i The Kolors.