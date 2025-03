Elodie? E’ il vero fenomeno musicale degli ultimi anni. Intervista con Leone Melillo

“Elodie è il vero fenomeno musicale degli ultimi anni”. A parlare è il professor Leone Melillo il quale – trovandosi a Sanremo per lavoro nei giorni del Festival – ha potuto seguire da vicino la performance della cantante italiana e “percepire ancora meglio – racconta – l’entusiasmo che ruota attorno alla sua figura. È poliedrica, intelligente, estremamente brava e dotata di una grande sensibilità personale. Libri, concerti, e anche cinema (debutta come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, ndr). Un autentico fenomeno!”. Melillo ne ha parlato con il giornalista Giancarlo Borriello in un’intervista apparsa slla testata online e-news.

Che cosa la colpisce, in particolare?

L’ecletticità del suo talento. Non a caso, dopo la sua esperienza nel cinema, Elodie ha dichiarato: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro, darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare”. Ogni passo che fa è una sorpresa non solo per i fan, ma anche per lei stessa.

E in una recente conferenza stampa a Sanremo 2025, Elodie ha dichiarato di accettare “tutti i lati della sua personalità”, di “essere spontanea” e di non voler “essere ingabbiata in un ruolo che qualcuno si aspetta da lei”. È un’artista che sa come sorprendere, prima di tutto, se stessa.

Sorprendente anche nella vita privata. Come nella storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, anche lì a sembra che possiamo aspettarci uno sprint a sorpresa. Cosa c’è di vero? Elodie è pronta per diventare mamma?

Sono domande molto personali e solo i diretti interessati possono rispondere con sincerità. Quando Elodie deciderà di diventare mamma, sono certo che sarà pronta. È una donna determinata, e la storia d’amore con Andrea Iannone, un ragazzo genuino con valori sani, tipici dei ragazzi del Sud, potrebbe riservarci delle sorprese piacevoli. Quando decideranno di convolare a nozze, sarò il primo a congratularmi con lei.

Un’amicizia sincera è la vostra?

L’amicizia, per definizione, dovrebbe essere sempre sincera. Tornando alla storia d’amore con Iannone, credo che la scelta di Elodie e Andrea di vivere questo amore e magari un giorno unirsi in matrimonio sia una decisione giusta e matura. Se sarò invitato, parteciperò con piacere e appoggerò pienamente la loro scelta di costruire una famiglia. Posso dirvi solo una cosa: a quanto so, vivono la loro relazione con serenità e felicità.