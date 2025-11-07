Elodie premiata alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento: musica, cinema e nuovi talenti alla 48ª edizione “Growing”

Sorrento torna capitale dell’industria cinematografica italiana con la 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema “Growing”, in programma dall’1 al 4 dicembre 2025 all’Hilton Sorrento Palace.

Un appuntamento che conferma il suo ruolo centrale nel dialogo tra sale, distribuzione e talenti del cinema, quest’anno con un filo conduttore che unisce due mondi sempre più vicini: cinema e musica.

Ad aprire il calendario degli eventi è la notizia del primo Premio ANEC ai talenti emergenti del cinema italiano, assegnato a Elodie.

La cantante, ormai anche attrice affermata dopo l’esordio nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e la recente partecipazione a Fuori di Mario Martone, sarà protagonista della serata dei Biglietti d’Oro ANEC in programma mercoledì 3 dicembre alla Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, condotta da Gioia Marzocchi.

Vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento, Elodie sta consolidando una promettente carriera anche sul grande schermo, con nuovi progetti già in arrivo nel 2026.

La serata si concluderà con la musica ancora protagonista grazie a Universal Pictures, che presenterà in anteprima italiana il film Song Sung Blue – Una melodia d’amore di Craig Bewer, con Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di una coppia impegnata a reinterpretare le canzoni di Neil Diamond.

Il cinema italiano avrà un altro momento di grande richiamo martedì 2 dicembre, quando Vision Distribution presenterà al pubblico sorrentino l’anteprima di 2 cuori e 2 capanne, la nuova commedia di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Un ritorno molto atteso per il regista romano, che racconta l’incontro-scontro tra un preside e un’insegnante agli antipodi.

Come da tradizione, le convention delle società di distribuzione scandiranno le giornate di Sorrento: si parte lunedì 1 dicembre alle 17.00 con Walt Disney, per chiudere giovedì 4 con Warner Bros..

Nel fitto calendario figurano, tra gli altri: I Wonder Pictures, Medusa, PiperFilm, Eagle Pictures, 01 Distribution, Universal Pictures, Vision Distribution e Lucky Red.

Saranno inoltre presenti Adler, Bim, Europictures, Fandango, FilmClub, Movies Inspired, Notorious Pictures, Plaion Pictures e Wanted Cinema, mentre la mattinata conclusiva ospiterà il Rullo Trailer con le anteprime delle altre società.

Organizzate da ANEC in collaborazione con ANICA, con la partecipazione di ACEC e il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC e SIAE, le Giornate di Sorrento godono del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Sorrento e i David di Donatello.

Partner ufficiali di questa edizione: Cinecittà News (Main Media Partner), TikTok (Official Entertainment Partner), e ancora Green Cross Italia, GSE, Giffoni Film Festival, FAPAV, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Roma Lazio Film Commission, UNIC, FECE e molti altri.

Nissan sarà l’Official Mobility Partner, mentre Cinemeccanica si conferma Main Technical Partner.

Le Giornate Professionali di Cinema 2025 si preannunciano dunque come un crocevia di novità, incontri e celebrazioni, dove il cinema italiano cresce, proprio come suggerisce il titolo di questa edizione: “Growing”