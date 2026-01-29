Elogio del Dottore Scalzo: La clinica dell’istinto

E’ qualcosa di magicamente distrattivo il passaggio di un cane in Pronto Soccorso. È un’allegria leggera che irrompe tra le barelle, simile al numero di un giocoliere che entra in scena proprio quando la tensione è al massimo: non ferma lo spettacolo, lo rende solo più umano.

Mentre il sistema corre tra monitor e algoritmi, il Dottore Scalzo attraversa il reparto con la naturalezza di chi va a fare una passeggiata, portando con sé un’invidiabile normalità fatta di code che sbattono contro i lettini e nasi umidi che annullano le distanze.

Recentemente, la scienza ha provato a mettergli il guinzaglio. Una revisione sistematica (Gaudet et al., 2022) ha analizzato l’impatto di questi ospiti a quattro zampe tra le ansie dell’emergenza. Il responso dei numeri è un imbarazzato colpo di tosse: pare che la Pet Therapy, messa alla prova dai freddi calcoli, non plachi il distress secondo i rigidi canoni della statistica ufficiale.

Ma la clinica dell’istinto sorride di fronte a tanta precisione.

Spesso dimentichiamo che l’etimo stesso della parola clinica deriva dal greco kline, ovvero “letto”. La clinica, nella sua essenza più pura, è ciò che accade accanto al letto del malato; è l’osservazione, l’ascolto, la vicinanza nuda. È proprio qui che il Dottore Scalzo vince la sua sfida silenziosa.

Mentre assistiamo a misurazioni di performance e a infinite tabelle di indicatori, lui sa che il paziente, oltre ai protocolli, ama le coccole fuori programma.

Sa che la guarigione passa per quel potere distrattivo che sposta l’attenzione dalla flebo a una carezza rubata.

La scienza storce il naso perché i risultati sono “eterogenei”, ma è proprio qui che risiede la magia: un gioco di prestigio che trasforma un momento di crisi in un istante di quotidiana serenità. In un luogo dove ogni respiro sembra codificato, l’animale normalizza l’emergenza. Quel contatto scalzo cura un po’ come lo A Spoonful of Sugar: non sostituisce la terapia, ma la fa scivolare via meglio, trasformando l’amaro della paura in una parentesi di dolcezza.

La lezione è un invito alla leggerezza: in un mondo di dati, a volte la cura migliore è lasciarsi distrarre. Perché un istante di meraviglia tra le barelle non avrà mai un valore statistico, ma per chi riceve quella coccola il valore è strepitoso!!!