Elon Musk è il più ricco del mondo per Forbes, con 508 mld dollari

Roma, 16 dic. (askanews) – Con un patrimonio stimato a 508,1 miliardi di dollari, Elon Musk viene catalogato primo al mondo come ricchezza da Forbes. Il fondatore di space X e Tesla viene seguito a distanza da Larry Page, cofondatore di Google con 253,3 miliardi, e da Larry Alison, di Oracle, al terzo posto con 235,4 miliardi.
Fuori dal “podio”, secondo Forbes si piazzano Jeff Bezos con 235,2 miliardi, Sergey Brin con 233,8 miliardi, Mark Zuckerberg con 222,1 miliardi, Bernard Arnault (e famiglia) con 189,4 miliardi, Jensen Huang (l’Ad di Nvidia) con 153,2 miliardi, Warren Buffet con 149,7 miliardi e Steve Ballmer con 145,1 miliardi.
Il primo tra gli italiani messi in graduatoria dalla testata Usa è Giovanni Ferreno, con un patrimonio stimato a 41,3 miliardi di dollari il 61enne risulta 44esimo.