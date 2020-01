Elon Musk svela a sorpresa una traccia dance, ‘Don’t doubt ur vibe’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Elon Musk, l’eccentrico CEO di Tesla e SpaceX, torna a sperimentare con tastiere, sintetizzatori e mixer. Tramite un post su Twitter, fa sapere al mondo di aver pubblicato su Soundcloud il brano ‘Don’t doubt ur vibe’ con lo pseudonimo E“D”M, gioco di parole tra il suo nome e quello del genere musicale (EDM – electronic dance music). Qualche anno fa aveva già prodotto la traccia “RIP Harambe” in memoria del gorilla ucciso allo zoo di Cincinnati, l’evento trasformatosi in un meme virale sul web. “La sera mi trasformo in [DJ] Tiesto”, si legge nel post di Musk.