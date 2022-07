(Adnkronos) – L’operazione di Elon Musk per l’acquisto di Twitter “è in grave pericolo”. Lo scrive il Washington Post citando fonti “che hanno familiarità con la questione”. L’intesa di acquisto sarebbe a rischio, viene spiegato, perché la controparte che fa capo a Musk avrebbe concluso “che le cifre di Twitter sugli account fake non sono verificabili”.