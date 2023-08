(Adnkronos) – Né Roma né Pompei. Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapela in queste ore da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come possibile ‘location’ della sfida di arti marziali tra Mister X e il creatore di Facebook. La capitale francese, a quanto si apprende, si sarebbe proposta per ospitare l’evento.