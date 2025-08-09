Elvira Bianco nuova direttrice generale della Federico II: “Pronta a guidare crescita e innovazione”

Inizia oggi l’incarico quinquennale della dottoressa Elvira Bianco, nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. “Sono felice di assumere la guida della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e ringrazio, per la fiducia accordatami, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il rettore dell’Università Federico iI professore Matteo Lorito. Per il lavoro svolto sino ad oggi, un particolare ringraziamento al dottor Giuseppe Longo”. Fissati gli obiettivi: “Proseguiremo in un percorso di crescita ed innovazione della più grande azienda ospedaliera universitaria del Mezzogiorno, in sinergia con gli obiettivi regionali e nel pieno rispetto del legame inscindibile tra assistenza, didattica, formazione e ricerca. Sono consapevole delle tante eccellenze professionali presenti nella realtà dell’azienda federiciana e dell’importante ruolo che essa riveste nell’ambito della sanità regionale e nazionale. Avendo fino a ieri ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, sono pronta a mettere a disposizione l’esperienza acquisita”. “Insieme alla dottoressa Edwige Cascone direttore sanitario e al dottor Stefano Visani, direttore amministrativo – concludono – lavoreremo ad una direzione aperta alla condivisione e al confronto costruttivo. Mi impegno a garantire la realizzazione di azioni concrete per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini, in un’ottica di efficacia, efficienza e miglioramento dell’offerta assistenziale, e per il benessere del personale, che sin d’ora desidero ringraziare. A tutti noi, auguro buon lavoro”.