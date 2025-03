Emanuela Bruni presidente del MAXXI: saremo centro di innovazione

Milano, 29 mar. (askanews) – “È con grande entusiasmo che accolgo il privilegio di presiedere una realtà di così grande rilevanza nel panorama culturale italiano e internazionale”. Lo ha dichiarato Emanuela Bruni, indicata come nuovo presidente del museo MAXXI di Roma. “Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al ministro Alessandro Giuli per la sua fiducia. Mi impegnerò a ripagarla con dedizione, potenziando il ruolo del MAXXI come centro di innovazione culturale e creativa e contribuendo a consolidare ulteriormente la sua visibilità e influenza, in Italia e all’estero. In sinergia con il team del museo, lavoreremo per promuovere la ricerca, l’inclusività e la sperimentazione, valori che da sempre contraddistinguono il nostro museo”, ha aggiunto.

Bruni è stata nominata ufficialmente venerdì 28 marzo, a seguito di un suo periodo di reggenza iniziato lo scorso settembre. Storica dell’arte e giornalista, con una lunga esperienza istituzionale, Emanuela Bruni è stata la prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi.