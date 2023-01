Emanuele Fiore rieletto nel board della Triple Helix Association

Emanuele Fiore, primo tecnologo dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (Cnr-Ipcb), è stato rieletto, per il triennio 2022-2024, come unico rappresentante italiano nel Board director della Triple Helix Association, la no profit internazionale che si propone di favorire la crescita, la competitività e la conoscenza scientifica a livello globale grazie a una stretta interazione tra mondo scientifico-accademico, industria e istituzioni.

Il modello della ‘Tripla Elica’, studiato nel mondo, vuole creare momenti di studio per incentivare la capacità di produrre conoscenza e contemporeneamente, la capacità di trasformare rapidamente tale conoscenza in un valore economico. La velocità di produrre velocemente innovazione di alto livello qualitativo, rappresenta la chiave della crescita economica e del successo competitivo della ricerca e del nostro Paese in ambito nazionale e internazionale.

Nel Board director 2022-2024 con Fiore ci sono Clarissa Stefani (Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil); Jorge Audy (Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul, Brazil); Alexander (Heichlinger, GovInsight, Austria); Virginia Trigo (ISCTE University Institute of Lisbon, Portugal).