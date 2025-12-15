Emanuele Grimaldi nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta

Il 13 dicembre, giorno della Festa della Repubblica di Malta, l’amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, è stato nominato membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta. La cerimonia di investitura si è svolta nella Sala del Gran Consiglio presso il Palazzo Presidenziale di La Valletta.

L’Ordine Nazionale al Merito rende omaggio a personalità che si distinguono in diversi ambiti di attività. Le nomine sono conferite dal presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, su proposta scritta del primo ministro Robert Abela. Mentre i cittadini maltesi possono essere nominati membri dell’Ordine, l’onorificenza di membro onorario è riservata a cittadini stranieri che si siano distinti per il loro servizio nella promozione e nel rafforzamento delle relazioni internazionali, o che abbiano meritato il rispetto e la gratitudine del popolo delle Isole Maltesi.

Emanuele Grimaldi rappresenta un esempio emblematico di tale profilo. In qualità di ad del Gruppo Grimaldi – e, dal 2022, anche con la carica di presidente della International Chamber of Shipping (Ics) – ha sempre operato con instancabile impegno e grande dedizione per lo sviluppo del trasporto marittimo da e verso Malta, a sostegno dell’economia nazionale. Questo impegno si è manifestato anche attraverso i suoi ruoli di leadership a livello istituzionale, tra cui la presidenza dell’European Community Shipowners’ Associations (2001-2003) e di Confitarma (2013-2017). A ulteriore testimonianza del suo coinvolgimento nel settore marittimo maltese, Emanuele Grimaldi è tra i fondatori della Malta International Shipowners’ Association (MISA), di cui ricopre la carica di Vicepresidente fin dalla sua costituzione. L’importanza di tale contributo è confermata dal rilievo del registro navale maltese, che oggi si colloca al primo posto in Europa per numero di navi.

Da oltre mezzo secolo, il Gruppo Grimaldi rappresenta un pilastro fondamentale dell’attività marittima a Malta. Anche nei periodi più complessi — come durante la pandemia o negli anni recenti segnati da conflitti geopolitici e da un’elevata inflazione — il Gruppo ha continuato a investire in navi all’avanguardia e a basso impatto ambientale, nonché nel potenziamento dei servizi. Quando necessario, ha anche adottato misure straordinarie, senza mai interrompere le operazioni e garantendo l’approvvigionamento continuo di beni essenziali alle Isole Maltesi.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento” – ha dichiarato Emanuele Grimaldi -. Malta occupa un posto speciale nella storia e nel futuro del Gruppo Grimaldi: un Paese che non è soltanto un hub marittimo strategico nel cuore del Mediterraneo, ma anche un partner di lunga data nel nostro percorso di crescita, innovazione e sostenibilità. Ringrazio la presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, il primo ministro, Robert Abela, e l’intero Governo maltese per aver riconosciuto l’importanza del settore dello shipping e dei porti, nonché il suo ruolo cruciale nei piani di ripresa nazionale. I nostri porti, le nostre navi, i nostri lavoratori non si sono mai fermati, dimostrando quanto il commercio sia essenziale per affrontare periodi di enorme difficoltà e incertezza. Un sentito ringraziamento va anche all’intera comunità portuale maltese per il contributo inestimabile dei suoi lavoratori che, insieme ai nostri marittimi, si sono distinti nell’affrontare sfide senza precedenti”.

Il Gruppo Grimaldi opera servizi marittimi affidabili ed efficienti che collegano regolarmente Malta con i principali porti italiani, tra cui Genova, Livorno, Catania e Salerno, per il trasporto di automobili, furgoni, camion e altre merci rotabili. Inoltre, attraverso operazioni di trasbordo, il Gruppo estende la portata di queste rotte dirette, garantendo collegamenti con tutte le regioni del mondo in cui opera. Una rete così articolata fornisce collegamenti vitali a sostegno delle industrie locali, facilita gli scambi commerciali e contribuisce alla crescita economica del Paese.

La presenza del Gruppo Grimaldi a Malta comprende una vasta gamma di servizi, tra cui Malta Motorways of the Seas Ltd – società controllata con sede a La Valletta presieduta proprio da Emanuele Grimaldi – per la proprietà navale; Malta Shipbrokers International Ltd per il brokeraggio navale; e Grimaldi Marine Partners Ltd per la gestione degli equipaggi. Le operazioni del Gruppo sono supportate dai consolidati agenti portuali e commerciali locali, Sullivan Maritime Ltd.

Dodici navi del Gruppo — tutte quelle di proprietà di Malta Motorways of the Seas, ed alcune di quelle operate da Atlantic Container Line, altra società del Gruppo Grimaldi — battono orgogliosamente bandiera maltese. Inoltre, dal 2006 Malta Motorways of the Seas collabora con MCAST – Maritime Institute, sostenendo i cadetti maltesi nel loro percorso di formazione come ufficiali, attraverso imbarchi sia sulle proprie navi sia su altre unità della flotta del Gruppo Grimaldi. In aggiunta, un recente Memorandum of Agreement firmato con MaritimeMT, uno dei principali istituti di formazione marittima di Malta, mira a rafforzare il ruolo di Malta come hub marittimo e a sostenere le nuove generazioni di marittimi.

Infine, Malta Motorways of the Seas sta ulteriormente ampliando la propria presenza locale attraverso la costituzione di una società Ism (International Safety Management), l’assunzione di professionisti maltesi e il rafforzamento dei servizi di logistica portuale e di gestione degli equipaggi.