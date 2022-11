Emanuele Lattanzio eletto revisore dei conti di Abc Napoli

Il Consiglio Comunale di Napoli ha eletto i tre componenti del collegio dei Revisori dei Conti di Abc Napoli. Emanuele Lattanzio, commercialista e revisore legale, esperto in contabilità pubblica e società partecipate è stato il più votato con 32 voti su 33 consiglieri. Il Sindaco con apposito decreto nominerà il Presidente del collegio.

Emanuele Lattanzio

Napoletano, 38 anni, sposato e padre di una figlia, Emanuele Lattanzio, Commercialista e Revisore Legale, esperto in contabilità pubblica e società partecipate, è inoltre Revisore Enti Locali, componente di diversi collegi sindacali di PMI, iscritto all’Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Napoli e nell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV). Attualmente è segretario della commissione di studio “Enti Locali” dell’Unione Nazionale Giovani Commercialisti. Da anni titolare insieme a partner di uno studio di consulenza societaria. E’ specializzato in contabilità pubblica con particolare attenzione alle società partecipate, tema al quale ha dedicato la tesi di laurea magistrale in Economia e Commercio, conseguita con il massimo dei voti.

Abc Napoli

Abc Napoli è un’azienda speciale del Comune di Napoli e tra le più grandi aziende di gestione di risorse idriche del mezzogiorno. Serve direttamente circa un milione di persone nell’area cittadina di Napoli e ulteriori 650.000 persone servite indirettamente (in sub distribuzione) residenti nelle province di Avellino, Benevento, Napoli e Caserta. Con l’affidamento del servizio idrico integrato da parte del comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, ABC Napoli ha anche i titoli per accedere ai finanziamenti nazionali ed europei a cui prima non aveva accesso. Prossimo step è la sigla del Contratto di servizio tra amministrazione comunale e azienda.