Emanuele Levi nominato amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr

Il Consiglio di amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr Spa. comunica di aver nominato “per cooptazione Emanuele Levi, al quale sono state conferite le deleghe di amministratore delegato e direttore generale della Società a far data dal 30 maggio, a seguito delle sue dimissioni da general oartner di 360 Capital presentate in data 30 maggio. A Emanuele Levi sono affidati, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della Società”.

Dopo la laurea in Economia aziendale a Torino e un programma in Corporate Finance alla London Business School, Levi ha iniziato la sua carriera nel 1993 nel Gruppo Credito Italiano a Londra. Successivamente ha lavorato in Bain & Company e in Lazard Investment Banking a Milano. Dal 2000 ha iniziato a dedicarsi al venture capital, prima in Pino Venture e poi in 360 Capital, dove ha ricoperto il ruolo di General Partner fino al 2025.

“Sono onorato di assumere questo incarico, che rappresenta una grande responsabilità nei confronti dell’ecosistema finanziario italiano e delle nuove generazioni di imprenditor – ha dichiarato Levi -. Affronto questa nuova sfida con entusiasmo, mettendo a frutto un’esperienza internazionale maturata in ecosistemi ad alta innovazione. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Venture Capital italiano come leva strategica per la crescita del Paese, sostenendo le imprese a maggiore potenziale nei settori chiave. L’ambizione è quella di portare l’Italia allo stesso livello dei principali hubs d’innovazione europei”.