Emanuele Stefano Carbonelli direttore generale di Artigiancassa

Il Consiglio di amministrazione di Artigiancassa, riunitosi martedì 23 dicembre, ha nominato Emanuele Stefano Carbonelli direttore denerale. La nomina arriva a seguito dell’acquisizione, da parte di Mediocredito Centrale e Agart, dell’intermediario finanziario Bga avvenuta lo scorso 17 dicembre che ha dato il via alla nuova Artigiancassa.

“Artigiancassa – spiega una nota – mira ad affiancare e supportare il settore degli artigiani e delle micro, piccole e medie imprese, proponendo finanziamenti a medio e lungo termine destinati, tra l’altro, alla crescita, all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione”.

“Abbiamo davanti una sfida importante per sostenere il rilancio del Made in Italy, che rappresenta l’Italia del fare, fatta di competenze, tradizioni ed eccellenze territoriali – afferma il presidente Leopoldo Facciotti -. Insieme al dg Carbonelli, a cui do il benvenuto a nome di tutto il Cda, lavoreremo per essere al fianco degli artigiani, aiutandoli a restare competitivi in un mondo sempre più moderno, veloce e digitale”.

Originario di Bari, dopo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari Carbonelli avvia la propria carriera nel gruppo olandese ING. Vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore bancario, maturata principalmente in ambito commerciale e marketing. Dal 2021 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Orvieto; attualmente è Direttore del Marketing e della Digital Division del Gruppo Mediocredito Centrale.