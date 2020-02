Emanuele Tirelli nominato Associate Artist dell’Institute of the Arts Barcelona

L’Institute of the Arts Barcelona (IAB), ateneo internazionale dedicato alle arti performative e affiliato alla Liverpool John Moores University, è felice di annunciare la nomina del drammaturgo e regista napoletano Emanuele Tirelli come Associate Artist in seno al Dipartimento di Recitazione.

La nomina per chiara fama è avvenuta su invito del professore Armando Rotondi, direttore del Corso di Laurea Magistrale, e della professoressa Julie Hargreaves, Preside dell’Institute of the Arts Barcelona.

Contestualmente, Tirelli svilupperà la nuova drammaturgia Four Times Less e metterà in scena il testo a conclusione di una master-class intensiva di 3 giorni con gli studenti del Corso di Laurea Magistrale, il giorno 14 febbraio 2020: un ambizioso progetto di creazione di una interna nuova drammaturgia e performance in un tempo limitato.

Four Times Less è ispirato , una scrittura scenica che nasce come un omaggio alla “Trilogia della città di K.” di Ágota Kristóf e che si basa su una serie di corrispondenze tra Tirelli e gli studenti sul tema della morte e della menzogna.

Su Emanuele Tirelli

Emanuele Tirelli è drammaturgo, autore, scrittore e regista. Per il palcoscenico ha firmato testi come Ofelia in the Dog Days – pubblicato nel 2017 per Navarra Editore e tradotto anche in inglese -, Questione di un attimo, Da questa parte (ovvero quello che manca) e L’Incoronata. Come narratore, è autore dei romanzi Pedro Felipe (Caracò, 2014) e Autosalone Corallo (Ad est dell’equatore, 2020). Nel 2016 diventa direttore della collana teatrale di Caracò, curando i volumi-intervista con Antonio Latella e Roberto Herlitzka. Attualmente, è in scena con il suo spettacolo L’amore è bello, l’amore fa schifo (e le donne di Shakespeare).

Sull’Institute of the Arts Barcelona

Situato a Sitges, l’Institute of the Arts Barcelona è un ateneo internazionale in lingua inglese dedicato completamente alle arti performative e affiliato alla britannica Liverpool John Moores University. È l’accademia di arti performative con il corpo studentesco e docente più internazionale al mondo, con circa 40 diversi Paesi di provenienza. Nel corso degli anni ha visto ospiti di chiara fama nel ruolo di guest o visiting professor come Esteve Soler, Jasmin Vardimon, Andrew McKinnon, Trevor Carlson e altri.