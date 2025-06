Emergency: recuperati due corpi in mare, Ue e Italia intervengano

Nella zona Sar libica

Milano, 28 giu. (askanews) – Emergency ha trovato i corpi di due persone in mare, alla deriva nelle acque internazionali della zona SAR (Search and rescue) libica. I cadaveri sono stati recuperati grazie all’allarme dato da Sea-Watch, che li ha individuati col suo velivolo Seabird. Anabel Montes Mier è Capomissione della Life Support di Emergency: “Siamo in mare per salvare vite per questo è davvero doloroso il fatto di recuperare corpi senza più vita, non sappiamo cosa sia successo. Non sappiamo se è stata naufragio invisibile o una segnalazione che non ha ricevuto risposta per troppi giorni o anche se è può essere stata una intercettazione della Guardia costiera libica e le persone hanno deciso di buttarsi di nuovo. Unione Europea e Italia non dovrebbero appaltare la gestione dei flussi delle persone migranti ai paesi terzi che violano hanno sistematicamente i diritti umani e per questo sollecitiamo la tutela del diritto alla vita in mare e l’attivazione della missione di Sar europea”.