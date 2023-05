Emergenza 118, Ficco (Saues): Gravi offese a medici di famiglia da autista soccorritore. Giusto intervento della Fimmg

“Pur comprendendo la pesantissima condizione di stress cui è sottoposto l’intero personale del Servizio 118, costretto, soprattutto negli ultimi tempi, a turni davvero massacranti, censuriamo e condanniamo le gravissime offese rivolte da un autista soccorritore del 118 ai medici di Assistenza Primaria in un video diventato virale”. Lo afferma il Presidente Nazionale del Saues, Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria Paolo Ficco che, esprimendo la solidarietà del Sindacato ai medici oggetto degli insulti e la condivisione della decisione assunta dalla FIMMG di tutelare l’immagine di questi medici in ogni sede opportuna, sottolinea: “Le criticità del servizio di emergenza ed urgenza territoriale, determinate in gran parte dalla atavica carenza di personale medico, richiedono una riforma radicale del sistema che preveda anche il coinvolgimento del ruolo dei medici di Continuità Assistenziale, così come previsto in un Progetto che il nostro sindacato presenterà in sede di Congresso a fine maggio”.

“Indipendentemente da tutto – conclude Ficco -, resta il fatto che non è comunque tollerabile un comportamento ingiurioso e denigratorio nei confronti di una categoria di medici che, peraltro, contribuisce comunque a garantire l’ assistenza sanitaria secondo il proprio modello organizzativo”.