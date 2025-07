Emergenza 118, Ficco (Saues): Nessuna norma vieta l’inquadramento in ruolo dei medici convenzionati

“Nessuna disponibilità ad accettare interpretazioni restrittive che calpestino i diritti dei medici convenzionati dell’emergenza territoriale 118”. Lo afferma il Presidente Nazionale del SAUES, Paolo Ficco, in relazione alla mancata assegnazione dei medici convenzionati di Emergenza territoriale nel servizio 118 della Toscana.

“La stragrande maggioranza dei medici convenzionati che operano nel 118 non chiede di rimanere in questo servizio, come ritengono i vertici di alcune Asl, per comodità logistica, ma perché da anni svolge con competenza un ruolo altamente specializzato, che tuttavia non è quello del servizio di Pronto Soccorso. Nessuna norma vieta il mantenimento dell’incarico nel 118: né il bando di concorso né linee guida regionali lo precludono. Anzi, proprio la Regione Toscana è stata tra le prime ad applicare i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 229/1996, inquadrando i medici di guardia e dell’emergenza territoriale nel 118. La legge nazionale n. 56/2023, inoltre, inquadra chiaramente il medico nella disciplina di Medicina di Emergenza Urgenza che include sia l’attività di emergenza territoriale che di pronto soccorso”.

“Ci auguriamo – prosegue Ficco – che non si ripeta quanto già accaduto con il precedente concorso, quando i medici convenzionati furono costretti ad accettare solo incarichi nei pronto soccorso, contro la loro volontà e formazione specifica. Se si insisterà su questa strada, che non potrà che portare questi preziosi professionisti a rifiutare gli incarichi e a transitare in altri servizi depauperando ulteriormente quello dell’urgenza emergenza, il SAUES avvierà immediatamente ogni azione legale a tutela dei propri iscritti e denuncerà pubblicamente queste decisioni, che rischiano di svuotare il servizio 118, con danni gravi e inevitabili anche per i pronto soccorso, già in forte sofferenza”.

“Lo stesso appello – conclude Ficco – lo rivolgiamo alle Asl di Puglia e Campania, che si apprestano a bandire nuovi concorsi: non si sacrifichi il buon funzionamento del sistema di emergenza-urgenza per logiche burocratiche o scelte miopi”.