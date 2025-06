Emergenza 118, Ficco (Saues): Subito concorsi per i medici convenzionati o sarà caos

Una nota ufficiale alle ASL di Toscana, Puglia e Campania sollecitando l’immediata pubblicazione di nuovi bandi di concorso per l’inquadramento dei medici convenzionati del 118 nel ruolo sanitario. Mittente, il SAUES (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria) che ha inviato la richiesta in vista della scadenza di fine anno dell’applicazione dell’articolo 12 del DL 34/2023 che ha regolato fin’ora la pubblicazione dei bandi per il loro inserimento nel sistema sanitario.

“L’assenza di un intervento tempestivo – sottolinea il presidente nazionale del SAUES Paolo Ficco – rischia di determinare la fuga di questi preziosi professionisti verso altri servizi, aggravando le già critiche condizioni non solo dell’emergenza territoriale, ma anche dei pronto soccorso”.

“Quanto dichiarato sui Pronto Soccorso dal Ministro della Salute Schillaci in occasione degli Stati Generali della Prevenzione Sanitaria svoltisi a Napoli nei giorni scorsi – afferma il SAUES –, dovrebbe valere anche per il sistema dell’emergenza territoriale. Pur non avendolo esplicitamente citato, confidiamo che anche questo fronte rientri tra le sue priorità d’intervento”.

Il sindacato rinnova dunque l’appello alle Asl, alle amministrazioni regionali e al Governo per un’azione concreta e immediata, capace di salvaguardare un servizio essenziale per la salute dei cittadini e valorizzare il lavoro di centinaia di professionisti in prima linea ogni giorno”.