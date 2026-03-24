Emergenza 118 in Campania, Bourelly: Rischio blocco per le ambulanze

Il servizio di emergenza territoriale 118 in Campania torna al centro delle polemiche. Le criticità emerse nelle ultime settimane nell’area Napoli 1 Centro, insieme alle problematiche registrate nei territori di Caserta e della costiera, non rappresentano episodi isolati ma segnali di una crisi strutturale che da anni incide sul funzionamento del trasporto sanitario regionale.

A lanciare l’allarme è Guido Bourelly, amministratore del Gruppo Bourelly, realtà imprenditoriale attiva nel settore del trasporto sanitario, che denuncia una situazione radicata nel tempo e mai affrontata con interventi risolutivi.

Le cause della crisi

Secondo Bourelly, il sistema soffre da anni di squilibri mai sanati. Le tensioni sindacali, le contestazioni sull’applicazione dei contratti collettivi, le disparità tra operatori economici e soggetti del terzo settore e le criticità nei meccanismi di affidamento dei servizi stanno progressivamente indebolendo l’intero comparto.

Un quadro che, sottolinea, penalizza le realtà che operano nel rispetto delle normative, dei contratti di lavoro e degli standard qualitativi, costrette a competere in condizioni non uniformi.

Il ruolo del nuovo servizio ispettivo

In questo contesto si inserisce il Decreto dirigenziale n. 111 del 18 marzo 2026, con cui la Regione Campania ha riorganizzato il Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario, istituendo un nucleo multidisciplinare incaricato di attività di vigilanza, controllo e verifica sulle strutture pubbliche e private accreditate.

Un provvedimento considerato un passo avanti verso maggiore trasparenza e tracciabilità, soprattutto alla luce dei recenti episodi che hanno colpito il sistema sanitario regionale.

“Non basta annunciare, servono controlli”

Per Bourelly, però, non è più sufficiente limitarsi agli annunci. Il nuovo Servizio ispettivo, sostiene, deve entrare subito in azione con controlli sistematici e capillari, estesi anche al settore del trasporto sanitario, dove persistono criticità che mettono a rischio la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini.

Tra le verifiche ritenute indispensabili:

il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

la corretta qualificazione degli operatori;

la trasparenza nelle procedure di affidamento;

la sostenibilità organizzativa ed economica dei servizi.

Il rischio blocco del servizio

Il timore, in assenza di interventi strutturali, è quello di arrivare a un vero e proprio blocco del servizio pubblico, con conseguenze potenzialmente gravi per l’intero sistema sanitario campano.

Da qui la richiesta di un’azione immediata: controlli senza eccezioni su tutti i soggetti coinvolti, provvedimenti rapidi in caso di irregolarità e un impegno diretto della politica per ristabilire condizioni di equità, legalità e trasparenza.

“È il momento della verità”

“La tutela della salute dei cittadini, la dignità dei lavoratori e la sopravvivenza delle imprese sane non possono più essere compromesse”, è il monito lanciato da Bourelly, che chiede un cambio di passo deciso dopo anni di criticità irrisolte.

Un appello che riporta al centro il nodo del trasporto sanitario in Campania, sempre più sotto pressione e ora, secondo gli operatori del settore, vicino a un punto critico.