Emergenza 118, Saues: Bene Occhiuto sui medici in ambulanza, le Regioni prendano esempio

“Bene il medico a bordo delle ambulanze, bene la decisione assunta dal governatore calabro Roberto Occhiuto”. Così il Saues, sindacato autonomo urgenze emergenza sanitaria, rinviando alla decisione della giunta regionale della Calabria di evitare la demedicalizzazione delle ambulanze.

“Facciamo nostra – afferma il presidente nazionale del sindacato Paolo Ficco – la posizione del nostro consiglio regionale calabrese auspicando che questa scelta possa essere adottata anche nelle altre regioni italiane ed in particolare in quelle, come la Campania, la Toscana, la Puglia, l’Abruzzo, l’Umbria e l’Emilia Romagna, laddove il freno messo all’esodo dei medici di emergenza territoriale con il decreto legge 34 del marzo 2023, non è ancora sufficiente a decongestionare i Pronto Soccorso”.

“In questo senso, ben vengano i medici a bordo delle ambulanze, professionisti in grado di curare già a domicilio i pazienti scongiurando il sovraffollamento ingiustificato dei Pronto Soccorso, e ben venga, come richiesto dagli stessi sanitari, il ricorso a turni aggiuntivi per l’attività di emergenza territoriale per fronteggiare la carenza di personale medico”, conclude Ficco.