Emergenza caldo, sabato da bollino rosso in nove città italiane, arancione in cinque

Sabato da bollino rosso per il grande caldo in nove citta’ italiane. Secondo il Bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, infatti, queste raggiungeranno sabato il livello massimo di allerta in nove delle 27 citta’ monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Bollino arancione, sempre per la giornata di sabato, a Frosinone, Palermo, Torino, Trieste e Verona, mentre per i restanti capoluoghi e’ previsto il bollino giallo. Il livello massimo di allerta riguarda gia’ oggi tre citta’ italiane, Bolzano, Brescia e Firenze, a cui si aggiungeranno, nella giornata di domani, Bologna e Perugia, per arrivare poi sabato a quota nove. Il ministero della Salute spiega che il bollino rosso, ossia appunto il livello massimo di allerta, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto piu’ prolungata e’ l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.