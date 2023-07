“Emergenza caldo, nessuno resti solo: task force per accompagnare, assistere e aiutare gli anziani soli”. Lo si legge in un post sulla bacheca Facebook del sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

“L’eccezionale ondata di caldo di questi giorni – prosegue la nota – ci impone interventi di assistenza soprattutto a chi vive condizioni di disagio e marginalità. Per tanti agosto sarà il mese delle vacanze ma per troppi significherà affrontare da soli un periodo di grande difficoltà. Dal 1° agosto l’Ambito 18 di cui Casoria è Comune capofila metterà a disposizione degli anziani che restano a casa senza una rete familiare di supporto il servizio PRINS. Chi è in difficoltà potrà contattare il numero verde 800.599865 attivo h 24 anche nei festivi per chiedere pronto intervento sociale, supporto psicologico, assistenza sociale o l’aiuto di una unità mobile di strada”.

Di qui il post prosegue: “La task force assicurerà alle persone anziane sole, previa chiamata, accompagnamento per visite mediche, piccole commissioni, ritiro spesa e pensione, distribuzione pasti per chi è in condizioni di disagio e anche qualche ora di compagnia fondamentale per il benessere della persona. Sempre per aiutare chi si trova in condizioni di marginalità e povertà l’ufficio Servizi Sociali ha organizzato 3 appuntamenti di Pronto Intervento Sociale dove gli operatori sanitari potranno indirizzare chi è in difficoltà verso gli interventi di integrazione sociale: venerdì 21 Luglio h. 18 – Villa Comunale via Pio XII; Lunedì 24 Luglio h. 18 – Parco Michelangelo; Venerdì 28 Luglio h. 18 – Villa Comunale via Benedetto Croce. Tendiamo la mano a chi è solo”.