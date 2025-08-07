Emergenza cinghiali, in Campania arrivano i selecontrollori

Con la cerimonia di consegna dei tesserini in programma venerdì 8 agosto a Caposele (Avellino), entrano ufficialmente “in servizio” ottantasei nuovi selecontrollori della fauna selvatica. Lo rende noto Coldiretti Salerno. Si definisce selecontrollore, spiega l’associazione, “un cacciatore specializzato che opera nell’ambito della caccia di selezione, una pratica regolamentata in Italia per garantire l’equilibrio ecologico e la gestione sostenibile della fauna selvatica”. “Un risultato – ricorda Coldiretti – che è frutto della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.348/24. In quell’occasione l’assessorato all’agricoltura accolse le richieste della Coldiretti consentendo l’introduzione dei selecontrollori, fra le prime regioni d’Italia ad adottare quel tipo di provvedimento per il contenimento della fauna selvatica. “La Coldiretti – spiega il presidente regionale Ettore Bellelli – è da sempre attenta a quanto accade in tutta la regione Campania in tema di fauna selvatica. Un allarme sanitario da tenere costantemente sotto controllo. I cinghiali in molti casi sono potenziali trasportatori della peste suina africana, una malattia virale altamente contagiosa, che può colpire ogni tipo di allevamento. Inoltre creano danni ingenti alle colture, incidenti stradali e squilibri ambientali negli ecosistemi forestali. Essendo onnivori e invasivi, alterano il suolo e compromettono lo sviluppo della vegetazione spontanea e della fauna invertebrata”. Per l’associazione questa è “una situazione che rende il ruolo dei selecontrollori sempre più importante e quanto accade nel Parco Regionale dei Monti Picentini è un esempio che deve essere seguito nelle zone che vantano identiche criticità. Il territorio comprende trenta comuni dell’avellinese e del salernitano”. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto alle ore 16.30 al centro fieristico di Caposele (Av), nella frazione Materdomini. I tesserini saranno assegnati ai cacciatori che hanno completato un corso formativo autorizzato dall’Ispra al termine del quale hanno superato prove teoriche e pratiche. Invitati alla cerimonia i sindaci dei trenta Comuni del Parco e altre autorità istituzionali.