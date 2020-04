Emergenza Coronavirus, norme e strumenti a tutela del conduttore nelle locazioni commerciali

di Marco Visconti*

Il protrarsi della chiusura delle attività definite non essenziali, disposta con dpcm (decreto del presidente del Consiglio) dell’11 marzo 2020, in vigore dal giorno successivo, aggrava lo stato di difficoltà economica in cui vengono a trovarsi molti imprenditori, piccoli o grandi che siano. Per molti di loro una voce importante di spesa è costituita dal canone di affitto dei locali presi in locazione per l’esercizio dell’attività. La questione interessa anche gli studi professionali in generale (per i quali, tra l’altro, in alcune regioni, è stata disposta la chiusura obbligatoria) pur tenendo conto della norma inserita al n.7 dell’art. 1 del dpcm sopracitato, che prevede “la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

E’ fuor di dubbio, infatti, il danno subito dagli stessi in questo periodo di emergenza sanitaria, stante il fermo quasi totale dell’attività economica e le limitazioni alla circolazione delle persone.

Ciò premesso, potrà essere utile partire dall’esame di una norma contenuta in uno dei recentissimi decreti, che pur non attagliandosi specificamente al tema delle locazioni commerciali, può essere di aiuto.

L’art 91 del dpcm 18/20 “Cura Italia” dice, infatti che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore”.

Ricordo a tutti, che l’art 1218 c.c. stabilisce che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivate da causa a lui non imputabile”.

L’art. 91 richiama, quindi, ulteriormente l’attenzione sulla concreta possibilità di limitare, od addirittura escludere, nel caso che ci riguarda, la responsabilità in capo al conduttore per il mancato o ritardato pagamento del canone di locazione, che trova origine nella impossibilità di utilizzare il bene per la finalità per cui è stato preso in affitto.

Il locatore potrebbe, però, replicare sostenendo di aver adempiuto all’obbligo di consegnare l’ immobile al conduttore.

Ebbene, questi sono due aspetti di un unico rapporto, quello nato con il contratto di locazione.

In virtù di ciò l’obbligazione di mettere a disposizione il bene oggetto della locazione, non si esaurisce nel momento della consegna, ma perdura per tutto il tempo della stessa, essendo collegata a quella della finalità per cui è stato concesso.

Conseguentemente, laddove le misure adottate per contrastare l’emergenza coronavirus impediscono, seppur temporaneamente, e senza colpa da parte del locatore, il conseguimento della finalità da parte del conduttore, viene a rompersi l’equilibrio sorto con il contratto.

Ci troviamo di fronte alla impossibilità sopravvenuta temporanea, prevista e disciplinata dall’art. 1256 c.c.

Il conduttore, quindi, non essendo la causa a lui imputabile, non sarà responsabile del ritardo.

In pratica, se non paga fino alla cessazione delle misure dettate dall’emergenza, nulla potrà essergli addebitato.

Obiettivamente non è un rimedio particolarmente utile e concreto, alla luce dei danni economici che sicuramente la situazione di emergenza avrà provocato e continuerà a provocare anche dopo il termine della stessa.

Il conduttore potrà, così, invocare l’art. 1464 c.c., dedicato alla impossibilità parziale, che si ha proprio nel caso in cui la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile.

In questo caso il conduttore avrà diritto ad una conseguente riduzione della sua prestazione, ovvero quella del pagamento del canone, o, in alternativa, potrà recedere dal contratto, qualora non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale.

Significativa in questo contesto è anche la previsione dell’art. 1467 c.c. che prevista la possibilità del conduttore di chiedere la risoluzione del contratto stante l’eccessiva onerosità sopravvenuta, concede al locatore di evitarla, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Illustrate brevemente le norme, passiamo all’esame degli strumenti pratici a disposizione delle parti.

Quella da preferire è, senza dubbio, tentare di trovare un accordo con il locatore, evidenziando i motivi sopra esposti che giustificano una modifica degli accordi originariamente consacrati nel contratto ed alterati dalla pandemia.

Le parti potranno scegliere, poi, se giungere alla conclusione di un nuoco contratto, ovviamente a condizioni diverse, oppure modificare per un periodo di tempo concordato quello in essere.

Laddove l’accordo risultasse impossibile, potrebbe essere utile il ricorso alla mediazione, che porterebbe all’intervento di una figura terza che, valutate le ragioni delle parti, potrebbe favorire un’ intesa che contemperi le contrapposte esigenze.

Solo in ultimo consideriamo il ricorso all’Autorità Giudiziaria, attesi i tempi lunghi che tale via potrebbe comportare per giungere ad una soluzione definitiva e, quindi, quando la situazione di crisi del conduttore è già definitivamente compromessa.

* Avvocato, managing e founding partner Visconti Studio Legale Napoli – Milano