Sono 576 i nuovi casi di contagio Covid in Campania su 14.304 tamponi processati con un tasso di positività che si ferma al 4%, in lieve calo rispetto a ieri. A comunicarlo l’unità di crisi della Regione. Un decesso è stato registrato nelle ultime 48 ore, quattro i deceduti in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati, ad oggi, sono 371, undici in meno di ieri, di cui 350 in posti di degenza e 21, stesso numero di ieri, in terapia intensiva.