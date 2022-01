Emergenza Covid, arriva in Italia la pillola Paxlovid

Pfizer e il Governo italiano firmano un contratto per la fornitura delleCovid Sars 19. L’Italia, che ha siglato l’accordo attraverso la struttura commissariale capeggiata dal generale Figliuolo, acquista 600mila trattamenti completi del farmaco. La compagnia farmaceuticae il Governo italiano firmano un contratto per la fornitura delle pillole antivirali Paxlovid . Si tratta di un medicinale da impiegare nella cura del. L’Italia, che ha siglato l’accordo attraverso la struttura commissariale capeggiata dal generale Figliuolo, acquistacompleti del farmaco.

pari a 11.200 dosi, arriva entro la metà di febbraio e viene distribuita alle La prima fornitura,, arriva entro la metà di febbraio e viene distribuita alle Regioni

Ma come funziona il Paxlovid? Ogni confezione contiene due compresse, ognuna delle quali rilascia nell’organismo un principio attivo.

In questo modo viene bloccata la replicazione del virus.

In sede di sperimentazione si nota che nel corso del mese successivo al trattamento, lo 0,8 per cento (8 su 1039) dei pazienti trattati con Paxlovid è ricoverato per più di 24 ore. Non sono segnalati decessi.