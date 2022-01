Emergenza Covid, Bassetti chiede revisione delle restrizioni

“Anche ilparla per la prima volta di exit strategy dopo l’avvento di Omicron”. Lo scrive Matteo Bassetti , direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali presso l’ospedale, in un post sulla sua pagina Facebook. “Cosa vuol dire? Ripensare tutto il nostro atteggiamento per convivere con il virus che starà con noi ancora per molti anni”.